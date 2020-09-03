Безработный житель Югры незаконным способом присвоил себе гитару

Музыкальный инструмент злоумышленник использовал в личных целях Фото: pixabay.com

Сотрудники городской полиции раскрыли серию бытовых краж на территории садово-огороднического товарищества «Ивушка».

Было установлено, что все преступления совершал один и тот же человек. Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался безработный 22-летний житель Нижневартовска. Молодой человек уже ранее имел проблемы с законом и был судим.

На дачных участках он взламывал двери и проникал внутрь дома, прихватываю что-нибудь с собой. Так, на одном из дачных участков молодой человек присвоил себе 6-ти струнную гитару. Стоимость музыкального инструмента оценивается в 3 000 рублей. Югорчанин украденную вещь использовал в собственных интересах.

В целом, жителям дачного товарищества злоумышленник причинил ущерб в размере 10 000 рублей. Возможно, это не окончательная сумма, так как местные жители заявляют о пропажах.

В настоящее время в суд направлено пять уголовных дел. По 2 вновь выявленным ведется следствие. Злоумышленник может сесть в тюрьму на пять лет.