В Сургуте клинический перинатальный центр возвращается к обычному режиму работы

Имеется ряд ограничительных мер Фото: pixabay.com

С приходом коронавирусной инфекции в регион специалистом за короткое время пришлось перейти на режим повышенной готовности. С 1 апреля по 31 августа было родоразрешено 367 беременных с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них 159 пациенток были с установленным до родоразрешения или в период родов диагнозом COVID- 19.

В отделении пришлось организовать отдельные родильные залы и операционную, палаты интенсивной терапии отдельно для женщин и детей.

В связи с переходом региона на третий этап снятия ограничений, возобновляется плановая медицинская помощь.

В настоящее время в медучреждении проводится плановая дезинфекция. А уже с 15 сентября гинекологическое отделение примет пациентов для оказания плановой специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Но имеются пока ограничительные меры. Так, временно приостановлены партнерские роды, запрещены посещения беременных в акушерских отделениях патологии беременности, посещения мамами, приходящими из дома, детей в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей и в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

При посещении центра необходимо соблюдать следующие предписания: наличие маски, обработка рук кожным антисептиком, измерение температуры и т.д.