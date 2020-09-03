В Нягани прогулка по торговому центру для местного жителя закончилась уголовным делом

Мужчина не успел распорядиться украденными вещами Фото: pixabay.com

В полицию поступило заявление от индивидуального предпринимателя, где сообщалось о краже из подсобки в одном из торговых центров Нягани.

Правоохранители органы установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летни местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности.

В день кражи мужчина, будучи пьяным, решил прогуляться по торговому центру. В одном из магазинов он увидел открытую дверь в подсобном помещении. Он зашел туда и украл детский костюм. После совершения преступления убежал домой.

На этом злоумышленник не остановился. Спустя время он вернулся обратно. Во второй раз он уже украл сумку с детскими вещами.

С украденным товаром мужчина не знал, что делать. Пока думал, сотрудники полиции задержали подозреваемого. Общая сумма ущерба составила 46 тысяч рублей.

В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по статье «Кража». Он может сесть в тюрьму сроком на два года.

В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Украденные вещи полицейские вернули предпринимателю.