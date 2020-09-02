В Югре прошел урок исторических знаний «Будущее Югры в твоих руках!»

День знаний в Югре прошел оригинально. Центр образования «Школа-сад» № 7 провел в прямом эфире отрытый урок «Будущее Югры в твоих руках!». Занятие посвятили 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Урок проводил учитель истории и обществознания Виталий Устюгов. В первой части онлайн-урока ребята посмотрели видео, в котором школьникам рассказали о 90-летней истории округа: о нефтяном освоении региона, его становлении и развитии, современности. Юные югорчане узнали, как жили их сверстники раньше. Во второй части ребятам предложили поучаствовать в викторине по пройденному материалу, ответив на десять вопросов из разных исторических периодов Югры.

Участниками урока стали одиннадцатиклассники. Гости отметили, что первый день прошел интересно, познавательно и полезно. Организаторов благодарили за качественно подготовленные и проведенные мероприятия, благодарили администрацию за возможность поделиться опытом и познакомиться с учреждением. Педагоги отметили, что с помощью такого виртуального занятия учащиеся вовлечены в активную познавательную деятельность, осознают необходимость знаний по истории региона, урок воспитывает патриотизм и демократические ценности общества.

К уроку были подключены более 130 000 югорских учеников. Это первый масштабный опыт проведения единого дня исторических знаний в режиме онлайн, отмечают организаторы. Единый день исторических знаний проводится в Югре ежегодно с 2018 года. Отметим, что в этом году урок транслировался в официальном инстаграм-аккаунте губернатора Югры Натальи Комаровой, которая приняла участие в мероприятии. Она посетила торжественную линейку школьников и поздравила их с началом нового учебного года.