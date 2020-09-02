Жительница Сургута поверила мошеннику и лишилась полмиллиона рублей

Мошенники дистанционным путем обманывают жителей Югры Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 20 фактов мошенничества. В общем жители региона лишились более 2 миллиона 200 тысяч рублей.

Так, 35-летней жительнице Сургута позвонил неизвестный и представился сотрудникам ПАО «ВТБ». Он узнал реквизиты банковской карты, на которой было свыше 520 тысяч рублей.

На мошенников наткнулась 18-летняя жительница Нижневартовска. Через соцсети она решила приобрести набор кухонной посуды. Списалась с продавцом, который ей вскоре перезвонил и сообщил счёт для оплаты. Как только девушка перевела около 8 тысяч рублей, злоумышленник скинул ей номер отслеживания посылок. Зайдя на официальный сайт «Почта России», выяснилось, что таких номеров нет. Позже она осознала, что наткнулась на уловки мошенника.

В Нягани 64-летний мужчина решил получить выигрыш в размере 180 тысяч рублей, который ему полагался в интернете. Для того, чтобы забрать выигрыш мужчине надо было оплатить пошлину. Он указал свои банковские данные и лишился почти 6 000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.