В Нижневартовском районе браконьер получил условный срок

За незаконную охоту мужчина получил условный срок Фото: pixabay.com

Жителя Каргасокского района Томской области признали виновным в незаконной охоте.

Суд установил, что в марте 2020 года мужчина охотился в районе Западно-Новомолодежного месторождения Нижневартовского района. Он поймал трёх соболей: две самки соболя и одного соболя самца. Сумма ущерба браконьера природным ресурсам Российской Федерации составила 195 тысяч рублей.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил условное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев.