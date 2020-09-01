В Сургутском районе в результате ДТП пострадало семь человек

В результате аварии пострадало семь человек. Водитель автобуса госпитализирован. Фото: pixabay.com

По предварительным данным, утром 1 сентября 2020 года автобус, в котором были работники ПАО «СНГ», столкнулся с «КМАЗом», который чистил обочину. В результате ДТП пострадало семь пассажиров. Водитель автобуса госпитализирован.

В ходе проверки будет дана оценка деятельности контролирующих и иных уполномоченных органов, своевременность реагирования экстренных служб, оказания помощи пострадавшим.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.