В Югре стартует месячник профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы

В Югре стартует месячник профилактики, посвящённый сердечно-сосудистым заболеваниям, которые занимают первое место среди причин смертности в мире. Ежегодно от них умирает около 18 миллионов человек, сообщает Сургутский филиал «Центра медицинской профилактики».

По данным Всемирной организации здравоохранения, основными факторами риска являются вредные привычки, неправильное питание и отсутствие физической активности.

Врачи и ученые утверждают: беду можно предотвратить. Главное – соблюдать следующие меры профилактики:

1. Правильное питание с большим содержанием витаминов, минералов, полезных веществ, и с ограничением употребления жирных продуктов;

2. Физическая активность и избавление от избыточного веса. Начните с простых упражнений, они активизируют кровообращение, улучшают самочувствие и повышают тонус мышц;

3. Отказ от вредных привычек. Курение уничтожает иммунитет, алкоголь снижает защитные функции организма и провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний;

4. Минимизация стрессов и умственного переутомления. Во время стресса в организме поднимается уровень адреналина, провоцирующего появление гипертонии и интенсивного потоотделения, и увеличивается выработка кортизола – гормона, который оказывает успокаивающее действие с помощью подавления иммунного ответа на возникшую проблему;

5. Соблюдение режима труда и отдыха. Эффективная профилактика многих заболеваний – это ложиться вовремя спать и избегать чрезмерных нагрузок на работе;

6. Регулярное прохождение профилактических осмотров и диспансеризации.

Более подробно о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний югорчане смогут узнать в сентябре 2020 года. В официальных сообществах филиала в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук» любой желающий сможет посмотреть онлайн-лекции и принять участие в тематических опросах.