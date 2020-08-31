Жители Сургута могут вновь гулять в парках: местные власти сняли ограничения

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В городе с 29 августа официально разрешено посещать все парки и скверы, которые были закрыты из-за недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Как отметила начальник отдела паркового хозяйства и озеленения МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» Ирина Николаенко, администрация зря времени не теряла и облагораживала растительную зону отдыха в городе.

-В парке «За Саймой» мы покрасили урны и скамейки, досыпали песок в песочницы, отремонтировали детские игровые комплексы. Сегодня у нас масштабная уборка во всех парках и скверах, подметаем дорожки, собираем мусор, – отметила Ирина Николаенко.

Отметим, что в городе более 30-ти благоустроенных парков и скверов. Четыре из них - «За Саймой», «Кедровый лог», скверы в 32 и 31 микрорайонах - были закрыты, в остальных был ограничен доступ к игровым площадкам.