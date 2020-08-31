Житель Радужного, управляя погрузчиком, по неосторожности задавил коллегу Фото: pixabay.com

СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершил расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Радужного. Его обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшее смерть человека

Следствие установило, что 29 мая 2020 года около 11 часов утра на базе ВНБК подозреваемый управлял фронтальным погрузчиком. Водитель должен был назначить лицо, контролирующее работу транспорта, но этого он не сделал. В результате мужчина не убедился в безопасности движения трактора и опустил ковш, под которым находился 55-летний работник базы. От полученных повреждений мужчина скончался.

Подозреваемый свою вину признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.