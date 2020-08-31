В Сургуте продолжаются фермерские ярмарки выходного дня

Фото: www.fondugra.ru

В Сургуте продолжаются еженедельные фермерские ярмарки выходного дня, которые продлятся до конца сентября.

С пятницы по воскресенье на территории гипермаркета «Лента» по улице 30 лет Победы жители региона смогут приобрести товары местного производства.

Фото: www.fondugra.ru

В широком ассортименте мясная и молочная продукции, рыба, дикоросы, кондитерские и хлебобулочные изделия. Также в продаже имеются сувениры и другие изделия ручнои работы.

Однако не стоит забывать и о безопасности. Мероприятие будет проходить в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. Для посетителей имеются в наличии маски, перчатки и антисептики.

Фото: www.fondugra.ru

По мнению генерального директора фонда развития Югры Романа Генкеля, ярмарка уже не раз зарекомендовала себя как эффективную площадку для продвижению товаров и услуг, выпущенных под брендом «Сделано в Югре!».