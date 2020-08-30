Югорчанам объяснили, нужен ли специальный уход за кожей из-за ношения маски. Фото: Вадим Бегун

Югорчанам объяснили, нужен ли специальный уход за кожей из-за ношения маски. Если носить стерильное и чистое средство индивидуальной защиты, то вред для кожи будет минимальным.

– Цель маски – задержать влагу, которая выделяется с вашим дыханием и слюной. Когда вы долго носите одну и ту же маску, не меняя ее, под ней могут скапливаться микробы, кожный жир и образовываться парниковый эффект. Маска в этом случае не защищает вас и окружающих, а кожа под ней может раздражаться, – отметили в оперштабе Югры.

Поэтому главное правило ухода за кожей под маской касается в первую очередь ухода за самой маской. Чистая стерильная маска – меньше вреда для кожи.