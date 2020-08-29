Югорский бизнес успешно подстраивается к новым условиям

Фото: Официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры "ВКонтакте"

Бизнесвумен из Нижневартовска – руководитель «Гильдии» Екатерина Плаксина поделилась с югорчанами положительным опытом работы в то время, когда пришлось перестраиваться на новый лад. В период пандемии мастера шили специальные костюмы для медиков в COVID-госпиталях, а для горожан – хлопковые маски, сообщает оперштаб Югры.

Ситуация с распространением коронавируса дала студии новый толчок для развития, говорит Екатерина Плаксина. Непростые полгода стали для ее бизнеса временем, когда удалось расставить приоритеты, узнать много нового и наметить планы на будущее.

– Но главное — полностью сохранили свой коллектив, на нас обратили внимание заказчики из Югры, например, медучреждения и предприятия различного профиля, которым требуется спецодежда, – сказала Екатерина.