«Снегири и не только»: в Сургуте фасады трансформаторных будок украшают яркими рисунками

Фото: пресс-служба «Сургутские городские электрические сети»

В Сургуте трансформаторные подстанции и распределительные пункты вновь украсят живописные граффити. В скором времени профессиональные художники оформят ещё 18 энергообъектов на восьми городских улицах.

Отвечают за реализацию проекта некоммерческая организация «Интеллектуальный клуб» и творческий центр «Сойка», также ребятам помогают «Сургутские городские электрические сети».

По словам генерального директора компании Пак Мен Чера, за период 2018-2020 годов было потрачено несколько тонн фасадной краски из-за «шедевров» дворовых хулиганов.

Кстати, это не первый опыт взаимодействия художников и энергетиков. На протяжении двух лет специалисты предприятия подготовили 18 энергообъектов для художественной росписи. Тогда на фасадах появились живописные пейзажи и детские рисунки на этнические темы, изображающие медведей, оленей и хантыйские чумы.

На прошлой неделе ребята уже оформили трансформаторную подстанцию на улице Югорской 5/4, теперь здесь красуются яркие красные снегири.

Вскоре и на остальных объектах появятся изображения местной природы и фауны, которые будут радовать жителей и гостей города.