Житель Лангепаса перевёл мошенникам крупную сумму, чтобы получить выигрыш Фото: pixabay.com

В полицию Лангепаса обратился 52-летний мужчина. Он сообщил, что перевёл неизвестному 15 тысяч рублей, чтоб получить огромный выигрыш.

Далее югорчанин рассказал, что в приложении «Viber» ему пришло следующее сообщение: «Транзакция по банковской карте заявителя вошла в число призовых, и в рамках акции от VISA и MASTERCARD, полагается получить денежный приз в размере 690 000 рублей…».

Перезвонив по указанному телефону, мужчина узнал, что ему необходимо перевести 15 тысяч рублей на свой абонентский номер, чтобы активировать счёт «QIWI-кошелька». Не заподозрив обмана, заявитель выполнил эти действия.

После потерпевшему сообщили, что требуется внести ещё такую же сумму в счёт оплаты подоходного налога, иначе банк не выдаст денежные средства по выигрышу.

В этот момент житель Лангепаса заподозрил неладное и потребовал вернуть ранее переведённые деньги, но ответа он не получил, а разговор был прекращён. Больше на связь с заявителем никто не вышел.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину».