Сургутский онкологический центр переехал в новое здание

Фото: www.dzhmao.ru

Клинико-диагностический центр онкологии Сургута переехал в новое шестиэтажное здание, расположенное по улице Энергетиков, 28.

Как и прежде, пациенте могут обратиться в консультативно-диагностическое отделение и центр амбулаторной онкологической помощи. Кроме того, продолжают работать кабинеты УЗИ, эндоскопических и функциональных исследований, а также современные клинико-диагностическая и морфологическая лаборатории.

-Мы очень рады, что у нас появилось это светлое просторное здание. И наши пациенты, которые раньше ютились в маленьком приспособленном строении с узкими коридорами и тесными кабинетами, сейчас получают помощь в комфортных условиях, - рассказала главный врач БУ «Сургутская окружная клиническая больница» Галина Шестакова.

Фото: www.dzhmao.ru

Сегодня в центре на диспансерном учёте находятся более восьми с половиной тысяч человек. Это жители Сургута, Сургутского района и других территорий Югры, врачи оказывают помощь в три смены. В условиях дневного стационара на 20 койках за один день проходят лечение более 60 пациентов.