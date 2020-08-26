На поддержку предпринимателей Сургута выделено около 75 миллионов рублей Фото: pixabay.com

Предприниматели Сургута получат денежную поддержку в 75 миллионов рублей, что в 7 раз больше прошлого года. Кроме того, увеличился список мер и самих получателей.

-С учетом сложившейся ситуации был расширен перечень социально-значимых видов деятельности для получения субсидий, среди которых не только сферы, пострадавшие от коронавируса. В связи с тем, что многие предприниматели работают на арендованных площадях, мы приняли решение о расширении доступа к данной субсидии. Кроме того, в связи с пандемией было введено новое направление - возмещение затрат на приобретение дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защит, - рассказала начальник управления инвестиций и развития предпринимательства администрации Сургута Светлана Петрик.

Коррективы в программу поддержки бизнеса были внесены не только из-за пандемии. В городе ведётся планомерная работа по расширению мер финансовой, имущественной и информационной поддержки.

В этом году предпринимателям стали доступны субсидии на компенсацию затрат на консалтинговые услуги, на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, на повышение квалификации сотрудников и компенсацию затрат на приобретение контрольно-кассовой техники.

Особую поддержку оказали начинающим предпринимателям, которые работают менее одного года с проектами в производственной сфере. С 19 августа они могут подать заявление на получении грантовой помощи, предельная сумма которой 1 миллион рублей.