Юные жители Ханты-Мансийска могут записаться в молодёжные трудовые отряды

Фото: www.admhmansy.ru

В Ханты-Мансийске возобновили деятельность молодёжных трудовых отрядов. Такое решение было принято на межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи города.

Всего сформировано 12 отрядов общей численностью 160 человек. Возраст участников составляет от 14 до 18 лет, а период занятости - один месяц, продлится он до 23 сентября.

В этом году помимо подростков, состоящих на профилактических учётах, приоритетным правом на трудоустройство смогли воспользоваться дети работников медицинской и социальной сферы, волонтёров, а также родителей, потерявших работу во время пандемии.

В соответствии с нормами трудового законодательства продолжительность рабочего времени для 14-15-летних составляет 2,5 часа, а для 16-17-летних - 4 часа. Трудятся ребята пять дней в неделю: убирают мусор, благоустраивают дворы и парки. Зарплата начисляется в конце месяца согласно отработанному времени и составляет от 7 255 до 11 608 рублей.

Каждое утро юным хантымансийцам измеряют температуру и выдают необходимые средства индивидуальной защиты.

Фото: www.admhmansy.ru

Желающим записаться в трудовые отряды на следующие месяцы необходимо предоставить пакет документов в МБУ «Молодежный центр», расположенный на улице Гагарина, 111А.