В Сургуте задержали воровку-рецидивистку с компанией сообщников Фото: pixabay.com

В дежурную часть полиции по городу Сургуту обратился директор сети продовольственных магазинов, сообщивший о краже бытовой химии.

С помощью камер видеонаблюдения удалось узнать, что преступниками оказались двое мужчин и 29-летняя женщина. Находясь в торговом зале, они незаметно стащили выбранный ими товар.

Позже удалось установить, что сургутянка не в первый раз обворовывала магазин. Похищая продукцию в разное время, она нанесла торговому предприятию ущерб на 6 тысяч рублей. Стоит отметить, что женщина нигде не работает, ранее она уже привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».Наказание за это предусматривает до двух лет лишения свободы. В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания.

Сообщники югорчанки отделались меньшим наказанием.На них завели административные дела за мелкие хищения, поскольку сумма ущерба составила менее 1 тысячи рублей. Злоумышленников ждёт штраф, либо арест на срок до пятнадцати суток.