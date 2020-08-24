Из-за антитеррористической тренировки в Мегионе перекроют улицу Заречную

Фото: администрация Мегиона

В Мегионе перекроют движение автотранспорта по лице Заречной. Произойдёт это 4 сентября в связи с проведением антитеррористической тренировки на территории Дворца искусств. Мероприятие запланировано в рамках подготовки к выборам депутатов Думы города седьмого созыва.

В учении будут задействованы представители правоохранительных органов, а также других ведомств и спецслужб, находящихся на территории города.

Таким образом, в указанный день с 11:00 до завершения тренировки будет закрыт проезд от улицы Нефтяников до городской поликлиники. Пешеходам также следует обходить место, где организованы учения.