В Ханты-Масийске завершился ремонт сразу двух набережных

Фото: www.admhmansy.ru

В Ханты-Мансийске завершился ремонт сразу двух набережных, расположенных вдоль улиц Свободы и Анны Коньковой.

На участках, общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров, заменили плитку, починили несколько участков металлических ограждений, покрасили балконы и устранили надписи, оставленные вандалами.

В приёмке обновлённых территорий участвовали представители подрядчика, администрации города, а также регионального общественного движения инвалидов колясочников «Преобразование».

По окончании прогулки все участники оценили высокое качество работы, включая начальника отдела благоустройства и природопользования Марата Галиуллина. Он сообщил, что со стороны департамента городского хозяйства замечания отсутствуют.

Фото: www.admhmansy.ru

Стоит добавить, что ремонт проводились в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и завершился на 7 месяцев раньше срока, что не может не радовать. Набережная, расположенная вблизи улицы Свободы, важна для города с туристической точки зрения. Благодаря соседству с авто-речным вокзалом, она каждый день принимает гостей Ханты-Мансийска. Помимо этого, здесь ежегодно проводится одно из крупнейших мероприятий - «Пикник ХМ».