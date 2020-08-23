В Мегионе внедряют инновационные технологии диагностики заболеваний Фото: admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Мегион посетила инновационный медицинский центр диагностики и реабилитации. Он находится в одноэтажном здании площадью 154 квадратных метра..

Это совместный инновационный проект компании «Центр диагностики и реабилитации» и технопарка высоких технологий.

- Его цель – создание новых методов лечения и диагностики заболеваний человека, внедрение в систему здравоохранения Мегиона высокотехнологичного метода лучевой диагностики онкозаболеваний, заболеваний центральной нервной системы, органов и систем, пояснили в правительстве региона.

В учреждении работают 8 специалистов. Услугами центра пользуются не только жители Мегиона, но и Лангепаса, Нижневартовска, Покачей, Нижневартовского района.

За период деятельности центра около 100 детей, имеющих ограниченные возможности развития, получили социальные реабилитационные услуги, проведено свыше 2 тысяч МРТ-обследований, внедрено оборудование для системы диагностики и изготовления ортопедических стелек.