Погода в Югре 22 августа: прохладно и дождливо

В Югре в субботу пройдут дожди
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В Ханты-Мансийском автономном округе в субботу, 22 августа, будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха ночью +11 градусов, днем +15 градусов.
В Ханты-Мансийске ожидается пасмурная погода. Ближе к ночи пройдет небольшой дождь. Ветер северный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +17 градусов.
В Сургуте сегодня пасмурно. Днем и вечером ожидается небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +15 градусов.
В Нижневартовске также будет пасмурно, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +15 градусов.