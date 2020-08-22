Погода в Югре 22 августа: прохладно и дождливо

В Югре в субботу пройдут дожди Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийском автономном округе в субботу, 22 августа, будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха ночью +11 градусов, днем +15 градусов.

В Ханты-Мансийске ожидается пасмурная погода. Ближе к ночи пройдет небольшой дождь. Ветер северный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +17 градусов.

В Сургуте сегодня пасмурно. Днем и вечером ожидается небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +15 градусов.

В Нижневартовске также будет пасмурно, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +15 градусов.