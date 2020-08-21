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«Пустые диски и чёрная бухгалтерия»: программист из Сургута помог раскрыть тяжкое преступление

За это его наградили благодарственным письмом
Вера ЗенинаВера ЗенинаВераЗенина
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Программист из Сургута помог раскрыть тяжкое преступление

Программист из Сургута помог раскрыть тяжкое преступление

Фото: pixabay.com

Денис Иванов, работающий инженером-программистом в управлении информационных технологий и связи города, помог раскрыть тяжкое преступление - восстановить удаленную информацию и обнаружить «чёрную» бухгалтерию на огромную сумму.

-Одна организация украла у другой порядка 50 миллионов рублей. Изъятые в ходе обысков жесткие диски оказались пустыми. Мы восстановили информацию, бухгалтерские документы и обнаружили, что деньги выводились через аффилированные компании и фирмы-однодневки. Предоставили это органам, они провели экспертизу. Расследование уголовного дела в стадии завершения, рассказал мужчина.

За проделанную работу его наградили благодарственным письмом на имя главы города Вадима Шувалова.

-Мы гордимся Вами. Ваше ответственное отношение к делу, высокий профессионализм и неравнодушие - пример для всех сургутян. Уверен, что взаимодействие общества и правоохранительных органов является гражданским долгом каждого законопослушного жителя города. Ну и приятно отметить, что сотрудники муниципальных учреждений имеют такие профессиональные навыки», - говорилось в послании.

Стоит добавить, что Денис Иванов не первый раз участвует в уголовном расследовании. Он сам когда-то работал в отделе по борьбе с компьютерными преступлениями, а также помогал коллегам раскрывать дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков и экономическими правонарушениями.

Криминал