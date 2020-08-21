В Нягани возобновилась плановая вакцинация детей

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В Нягани после перерыва, связанного с коронавирусом, возобновилась плановая вакцинация детей. Порядка 600 ребят в возрасте от 7 лет будут привиты от туляремии, клещевого энцефалита, дифтерии, коклюша и других болезней, согласно национальному календарю прививок.

Чтобы соблюсти профилактику распространения COVID-19, пациентов приглашают на определенные дату и время. Перед кабинетом нанесена специальная разметка, позволяющая без проблем выдерживать социальную дистанцию. Прежде чем войти в медицинское учреждение, посетителям измеряет температуру, а в самом здании ведется строгий контроль за ношением масок.

-В конце августа мы ожидаем поступление вакцины против гриппа, которая позволит приступить к сезонной вакцинации детей. Алгоритм проведения также будет соответствовать всем правилам противоэпидемических мероприятий. В этом году, как и в предыдущие, нам поступит вакцина отечественного производства «Совигрипп», зарекомендовавшая себя, как отличное средство для профилактики гриппа у детей. Противопоказаний у неё не более чем у других вакцин, а именно: аллергия на куриный белок и его компоненты. Минимальный возраст детей для вакцинации - 6 месяцев, - рассказала заведующая профилактическим отделением Вероника Максимовская.

Также, параллельно с работой прививочного кабинета, специалисты рассказывают пациентам о профилактике описторхоза и туляремии. Среди подростков - о правилах ЗОЖ и репродуктивном здоровье. Беседы подкрепляются буклетами и памятками, которые дети охотно берут домой для более детального изучения.