Нижневартовец Сергей Рыжиков отправится в космос в качестве командира корабля «Союз МС-17»

Фото: научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

Нижневартовский космонавт Сергей Рыжиков снова отправится бороздить просторы вселенной. Информация об этом появилась на официальной сайте Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

С апреля 2020 года он активно готовится к своему второму полёту в качестве командира корабля «Союз МС-17» и экспедиции МКС-64. В скором времени астронавт и остальные члены экипажа пройдут циклы тренировок по штатным и резервным режимам.

Им предстоит совершить полёт по двухвитковой схеме сближения до Международной космической станции. Сделать это получится за 3 часа 20 минут.

Ракета, которая доставит команду на орбиту, будет отличаться от других «машин» тем, что коррекция прогноза сближения окажется возможна не только от измерений радиотехнической системы «Курс-НА», но и от данных, поступающих со спутников навигации «ГЛОНАСС» и GPS.

Завершит программу подготовки экзамен, на котором космонавты отработают двухвитковую, четырёхвитковую и двухсуточную схемы сближения. Какую именно - зависит от вытянутого билета.