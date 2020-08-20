«Где мой телефон?»: покупая дорогостоящий гаджет, житель Сургута встретился с настоящим продавцом, но деньги перевёл мошеннику

Покупая дорогостоящий гаджет, житель Сургута встретился с настоящим продавцом, но деньги перевёл мошеннику Фото: pixabay.com

В полицию Сургута обратился местный житель. Он сообщил, что хотел купить телефон и даже встретился с реальным продавцом, но деньги перевёл мошенникам.

По словам потерпевшего, он нашёл на сайте «Авито» объявление о продаже нужного ему товара и связался с владельцем через сообщения. В момент переписки аферист убедил мужчину, что продаст ему телефон сразу после проведения оплаты через онлайн-приложение банка. Так же продавец и покупатель договорились увидеться, чтобы провести сделку

Когда они встретились, потерпевший потребовал свой телефон, за который он заплатил, однако продавец пояснил, что деньги на его счёт не поступали.

Как оказалось, оплату за гаджет покупатель перевёл мошеннику, который создал копию объявления. Схема обмана оказалась не из простых. В оригинальном объявлении злоумышленник переписывался от лица покупателя, а в фейковом представился продавцом, тем самым введя сургутян в заблуждение. Сумма ущерба составила более 61 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.