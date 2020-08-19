Житель Сургута сменил фамилию, чтобы не ходить в армию Фото: pixabay.com

Следственный отдел по городу Сургуту возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, который подозревается в уклонении от прохождения военной службы.

По версии следствия, молодой человек с июля 2019 года по настоящее без уважительных причин и оснований для отсрочки не явился по повестке в военкомат. Кроме того, чтобы не идти в армию, парень сменил фамилию, надеясь запутать сотрудников комиссариата.

Стоит добавить, что за 8 месяцев текущего года следователями расследовано 19 уголовных дел такого характера. По всем вынесены судебные решения, а виновным назначены наказания в виде штрафов.

При этом привлечение таких лиц к уголовной ответственности не снимает с них обязанности проходить военную службу и, после погашения или снятия судимости, они вновь призываются в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.