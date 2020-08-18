Ханты-Мансийск готов к отопительному сезону на 80 процентов Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске участники Совета по развитию местного самоуправления, при участии Натальи Комаровой, обсудили подготовку города к предстоящему отопительному сезону.

-На организацию объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду направлено 323 миллиона рублей. По состоянию на 18 августа готовность составляет более 80%», - сообщил Максим Ряшин.

На данный момент в городе ремонтируют водопроводные сети, производят техническое обслуживание котельных установок, центральных тепловых пунктов и резервуаров чистой воды. Кроме того, специалисты проводят промывку и опрессовку теплосетей, включая капитальный ремонт.

Из-за пандемии коммунальщикам пришлось сократить сроки проведения профилактических работ на системах горячего водоснабжения – до двух дней. Исключение составили лишь три котельные на которых пришлось менять оборудование. Для этого специалистам понадобилось до десяти дней.

Чтобы не остаться зимой без тепла, в городе создали 16 бригад для устранения аварий. Каждую укомплектовали необходимыми материалами и специальной техникой. Сейчас ребята проходят комплексные противоаварийные тренировки.

Подача тепла на объекты социальной сферы начнется с 1 сентября, а в жилой фонд – не позднее 10 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Энергетики Ханты-Мансийска проверили к зиме более 230 трансформаторов. Также ведутся другие подготовительные работы (подробнее)