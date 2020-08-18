В Югре открывается ресурсный центр по оказанию помощи жителям региона

Фото: добровольно-спасательное пожарное формирование, соцсеть "ВКонтакте"

В Югре открывается ресурсный центр, целью которого станет сокращение гибели и травматизма жителей региона.

Работать там будут сотрудники МЧС, Центроспас-Югории и полиции, а также общественники, желающие оказать помощь. Ученикам предстоит отрабатывать навыки в ресурсом центре Ханты-Мансийска и на выездных площадках других городов.

-Мы обучаем добровольцев любого возраста навыкам оказания экстренной помощи, спасению на воде, тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ. На сегодняшний день в нашей организации задействованы 200 человек с Ханты-Мансийска. Некоторые из них – действующие профессионалы в своих областях. В ближайших планах – объединить добровольцев со всего округа, заключить соглашения с профильными организациями и ведомствами. У нас есть все необходимое имущество. В Югре очень активно развивается добровольчество. Люди готовы объединяться и вставать на защиту своего города, – рассказал руководитель проекта Василий Загваздин.

Среди техники и оборудования имеется личный автомобиль, оснащённый всеми необходимыми технологиями. На нём добровольцы ездили в Советский и Югорск, помогали местным жителям бороться с лесными пожарами.

Кроме того, в распоряжении добровольцев есть небольшое судно с эхолотом с GPS-навигатором, а также надувная лодка и подводный дрон.