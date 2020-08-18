В Югре преступная банда украла дизельное топливо на 9 миллионов рублей

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Сотрудники экономической безопасности Югры разоблачили преступную банду, занимающуюся хищением дизельного топлива на территории Нижневартовска. Делали они это за счёт врезки в межцеховой продуктопровод, отвод от которой был выведен на дачу, расположенную через 1 километр.

Стоит добавить, что в момент преступления все фигуранты были задержаны при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Осматривая участок, полицейские обнаружили кубовые ёмкости, канистры с топливом, шланги и насос. Предварительный ущерб оценивается в 250 тысяч рублей, однако реальный составляет не менее 9 миллионов. Это связано с тем, что злоумышленники могли заниматься воровством на протяжении долгого времени.

Кроме того, обвиняемые смогли наладить канал сбыта через предприятия, оказывающие транспортные услуги в регионе. Злоумышленники продавали им топливо по цене, значительно ниже среднерыночной.

В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по статье «кража». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.