Энергетики Ханты-Мансийска проверили к зиме более 230 трансформаторов

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В Ханты-Мансийске идёт подготовка электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. С начала года энергетики провели капитальные и планово-предупредительные ремонты 238 трансформаторов и 46 выключателей нагрузки.
В дополнении рабочие обновляют линии электропередачи, перестанавливают опоры на новые фундаменты, расчищают трассы ЛЭП от мусора и растительности.
Согласно плану, только на предыдущей неделе было проведено обслуживание 5 подстанций. Например, по улице Водопроводная мастера делают косметический ремонт – устранили последствия короткого замыкания из-за протечки крыши, а также покрасили потолки и стены.
Кроме того, появилась новая подстанция на улице Тобольский тракт, где уже установили ЛЭП – 10 кВ, комплектную трансформаторную подстанцию и новое оборудование.
Также, чтобы не остаться зимой без света, электромонтёры заменяют оборудование, у которого заканчивается срок годности, проводятся противоаварийные тренировки и сформирован дополнительный запас материала и электрооборудования.