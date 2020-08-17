Энергетики Ханты-Мансийска проверили к зиме более 230 трансформаторов

Фото: www.admhmansy.ru

В Ханты-Мансийске идёт подготовка электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. С начала года энергетики провели капитальные и планово-предупредительные ремонты 238 трансформаторов и 46 выключателей нагрузки.

В дополнении рабочие обновляют линии электропередачи, перестанавливают опоры на новые фундаменты, расчищают трассы ЛЭП от мусора и растительности.

Согласно плану, только на предыдущей неделе было проведено обслуживание 5 подстанций. Например, по улице Водопроводная мастера делают косметический ремонт – устранили последствия короткого замыкания из-за протечки крыши, а также покрасили потолки и стены.

Кроме того, появилась новая подстанция на улице Тобольский тракт, где уже установили ЛЭП – 10 кВ, комплектную трансформаторную подстанцию и новое оборудование.

Также, чтобы не остаться зимой без света, электромонтёры заменяют оборудование, у которого заканчивается срок годности, проводятся противоаварийные тренировки и сформирован дополнительный запас материала и электрооборудования.