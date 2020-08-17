В Нижневартовске реализуются несколько проектов, направленных на помощь людям

Фото: www.n-vartovsk.ru

На втором общероссийском конкурсе президентских грантов для некоммерческих организаций поддержали 43 проекта, представленных югорчанами. В результате округ занял третье место среди регионов Уральского федерального округа, а лидером из числа муниципалитетов оказался Нижневартовск.

-Городские НКО получат свыше 11 миллионов рублей. Будут реализованы яркие, ориентированные на различные категории населения проекты. Например, региональная общественная организация Югры «Союз морских пехотинцев и морского спецназа» возьмётся за подготовку ребят к прохождению службы в армии. Они подготовили программу комплексной качественной подготовки допризывников «Путь в элиту». В рамках обучения предусмотрена общевойсковая подготовка, в которую включены строевая и огневая, а также воздушно-десантная. В последнюю входят занятия, например, по рукопашному бою и подготовке по военно-учётным специальностям, – рассказал один из депутатов югорской думы.

Также не стоит обходить вниманием проект молодёжного клуба «Самит» по созданию инклюзивной мастерской «Красота своими руками», где молодые югорчане от 18 до 30 лет с ограниченными возможностями займутся глинотерапией.

Таких людей в Нижневартовске около 500 человек. Если всё пойдёт удачно, то организаторы планируют расширить свою деятельность, например, создать мастерские по ткацкому и гончарному делу.

Получила поддержку и региональная общественная организация «Молодёжная инициатива», которая помогает старшеклассникам сделать осознанный выбор профессии.

К сожалению, для запуска многих проектов необходимо улучшение эпидемиологической ситуации. Однако ребята не теряют надежды. Если пандемия затянется, они готовы проводить встречи онлайн.