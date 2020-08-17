В Югре выйдет многотомное издание, посвящённое академической истории региона

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В День археолога, который прошёл 15 мая, Наталья Комарова провела встречу с руководителями экспедиций, проекта «Многовековая Югра».

-Наш регион в течение последних лет входит в пятёрку субъектов России по количеству проведённых археологических работ. При этом, до середины 1990-х годов раскопками занимались приезжие специалисты. Наш первый археолог Марина Селянина приступила к работе в 1992 году. Сегодня она живёт в Сургуте, возглавляет краеведческий музей, - напомнила глава региона.

Также по её словам, в 2020 году археологические работы в автономном округе ведутся на 23 объектах. Ежегодно в раскопках принимают участие свыше 1 тысячи специалистов, студентов и волонтёров.

-Благодаря этой работе, Югра известна как регион с богатым археологическим наследием – у нас насчитывается более 6 тысяч объектов культурного наследия. В числе титульных - местонахождение мамонтовой фауны Луговское - наш самый древний памятник археологии, которому 14,5 тысячи лет. Березовское городище – один из первых русских городов за Уралом, - отметила Наталья Комарова.

Стоит добавить, что в Югре идёт работа по созданию академической истории региона, состоящей из восьми томов. Первый будет готов уже к концу года. Ожидается, что труд войдёт в число источников для 20-томной истории России.