Школы Югры перейдут на очный формат работы

Школы Югры перейдут на очную форму обучения Фото: pixabay.com

Подготовку к новому учебному году в общеобразовательных организациях Югры обсудила в своем инстаграм-аккаунте губернатор Югры Наталья Комарова сегодня во время прямого эфира с многодетной мамой и блогером из Сургутского района Галиной Кузнецовой.

Как подчеркнула глава региона, вся страна нацелена, чтобы с 1 сентября образовательный процесс проходил в очной форме.

– И мы вместе с родительским сообществом должны создать максимально безопасные условия для наших детей. В то же время для нашего региона онлайн-обучение – не такая уж редкость. Бывают периоды сезонных заболеваний, школы и детсады уходят на карантин, актированные дни. Поэтому дистанционное обучение мы сохраняем как рабочий инструмент, который будет совершенствовать , – сказала Наталья Комарова.

Она отметила, что в бюджете заложены средства для того, чтобы проводить техническое оснащение, повышая эффективность такого формата учебы. Кроме того, есть часть родителей, у которых эпидемиологическая обстановка вызывает опасения, и они готовы к тому, чтобы их дети обучались дистанционно, не посещая школу.

– Во всех школах созданы условия для проведения уроков в режиме реального времени с применением цифровых образовательных ресурсов. В случае перехода на дистанционный режим обучения при необходимости учащиеся будут обеспечены цифровыми средствами обучения, – подчеркнула глава региона.

Наталья Комарова отметила, что в образовательных организациях сформирован индивидуальный подход к обучающимся. Так, в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями в большинстве организаций автономного округа будут применены динамическое расписание уроков и звонков, закрепление за каждым классом отдельного кабинета для обучения по всем предметам, формирование графика питания в школьной столовой с учетом наполняемости классов и возможности рассадки учащихся в удалении друг от друга, открытие нескольких входов в школу.

– Педагоги будут соблюдать масочный режим в местах общей доступности. На уроках допускается нахождение учителя без маски с соблюдением социальной дистанции. Дети будут обучаться согласно проектной мощности организации. При этом, если школа работает в две смены, то между учебными занятиями будет проведена влажная уборка с применением дезинфицирующих средств и обеспечен режим проветривания, – добавила губернатор Югры.