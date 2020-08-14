В детских садах Югры будет увеличено количество дежурных групп

Количество дежурных групп в детсадах будет увеличено Фото: pixabay.com

В дошкольных учреждениях Югры в августе будет увеличено количество дежурных групп по мере востребованности. Процесс будет организован с соблюдением мер личной и коллективной безопасности и требований Роспотребнадзора.

Об этом рассказала губернатор Югры Наталья Комарова во время прямого эфира на своей странице в сети Инстаграм в ходе общения с блогером и многодетной мамой из Сургутского района Галиной Кузнецовой.

Как отметила Наталья Комарова, для посещения детского сада детям не нужно будет предъявлять справку на коронавирус, также на малышей не распространяется обязательство носить маски. В то же время сохраняется масочный режим для персонала дошкольных учреждений. Снимать маску им можно будет только во время проведения обучающих занятий по развитию речи, когда имеет значение правильное произношение звуков. Кроме того, воспитателям необходимо предоставить медицинское заключение об отсутствии у них заболевания.

– Все дети, ранее находящиеся в режиме самоизоляции дома с родителями, могут воспользоваться правом посещения дошкольной образовательной организации. При этом родителям или законным представителям необходимо уведомить дошкольные учреждения о выходе из режима самоизоляции не менее чем за сутки до дня выхода в детский сад. Это в том числе необходимо для организации питания детей и обеспечения других условий, – отметила Наталья Комарова.

Отметим, что многие родители испытывали трудности в связи с ограничениями работы дошкольных учреждений. Часть жителей региона отмечает, что из-за того, что дети находятся дома, они не могут выйти на работу.

Напомним, губернатор Югры подписала документ о переходе с 17 августа ко второму этапу снятия ограничений. В этой связи будут приняты послабления по соблюдению режима самоизоляции.