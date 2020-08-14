В Югре отменили особый противопожарный режим Фото: pixabay.com

В Югре отменён особый противопожарный режим. Распоряжение об этом было принято членами окружного правительства на заседании, состоявшемся под председательством Натальи Комаровой.

-Решение принято с учётом снижения количества регистрируемых лесных пожаров и изменения погодных условий. «Напомню, на всей территории автономного округа действие особого противопожарного режима было введено 6 июля», – сообщила глава региона.

Также на совещании был поднят вопрос об осенне-зимнем сезоне охоты, который начинается 15 августа.

-При этом обращаю внимание на действие нормативно-правового акта, регулирующего вопросы охоты. В случае возникновения пожара им предусмотрено закрытие лесов для осуществления охоты, – напомнила Наталья Комарова.

Стоит добавить, что на утро 14 августа в регионе действовало 2 лесных пожара в Самаровском лесничества площадью 52 гектара. При этом один из них был потушен.