«Познакомились в лесу и стали пить»: югорчанин чуть не лишился ценного имущества, заснув на земле Фото: pixabay.com

Необычная кража произошла в посёлке Солнечный Сургутского района.

К правоохранителям обратился местный житель 1986 года рождения. Он сообщил о пропаже рюкзака с личными вещами на 13 тысяч рублей.

Вора задержали в ближайшее время. Им оказался мужчина 1978 года рождения. Он рассказал, что познакомился с потерпевшим в лесу, а потом они начали употреблять спиртные напитки. В момент, когда заявитель уснул, злоумышленник похитил у него рюкзак, в котором находились книги, банковская карта и различная техника. После этого мужчина осознал серьезность своего поступка и выбросил похищенное в урну.

В настоящее время все вещи возвращены владельцу.

Стоит добавить, что югорчанин раскаивается в содеянном и заявляет, что на его поступок повлиял выпитый алкоголь.

В данный момент на мужчину заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», наказание за это – до пяти лет лишения свободы. Также подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.