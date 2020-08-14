Более 400 миллионов рублей пойдут на выплату детских пособий в Югре

Более 400 миллионов рублей направят на выплату детских пособий в Югре Фото: pixabay.com

В Югре состоялось заседание окружного правительства, на котором было принято решение о внесении изменений в государственную программу «Социальное и демографическое развитие». Это стало возможным благодаря увеличению бюджетных ассигнований на 567,6 миллиона рублей. Деньги были предоставлены из федерального бюджета.

-Полученные средства будут направлены на выплату социального пособия на детей, а также стимулирование социальных работников, занятых в оказании услуг населению, задействованных в работе по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, – сказала Наталья Комарова.

Так, в частности, на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет пойдёт 289,2 миллиона рублей. Еще 124,2 миллиона – на повышение минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

На предоставление стимулирующих выплат социальным работникам выделят 143 миллиона рублей. Для оплаты отпусков этой категории специалистов – 11,2 миллиона.