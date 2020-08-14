В Югре появится «Парк мечты»

Фото: администрация Ханты-Мансийского района, соцсеть "ВКонтакте"

Жителей Горноправдинска ждет «Парк мечты», на строительство которого уже выделили более 17 миллионов рублей. Однако это не конечная сумма, в следующем году власти планируют вложить ещё 5 миллионов.

Кстати, концепцию парка разработали местные школьники на уроке технологии, который проходил в рамках программы дополнительного образования. В октябре прошлого года ребята представили макет проекта Наталье Комаровой во время ее рабочей поездки в посёлок.

-Проект был доработан с учетом всех требований к современным общественным пространствам и одобрен жителями Горноправдинска в ходе голосования, проведенного весной текущего года на районной платформе изучения общественного мнения «Инициативы Ханты-Мансийского района», - рассказал глава сельского поселения Олег Садков.

Когда все работы завершатся территория, площадью более 1 300 квадратных метров, станет прекрасным местом для семейного отдыха и не только. В парке установят разнообразные развивающие объекты, такие как стена граффити и роллердром, площадка для волейбольных и национальных игр, а также фонтан, фотозона и домики для торговли в различных стилях.

Для пеших прогулок здесь предусмотрены тропинки из тротуарной плитки. В темное время суток территория будет освещена фонарями и светильниками, а для большей красоты высадят хвойные деревья, уложат газон и установят скамейки.