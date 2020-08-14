Медицинский автопарк Югры пополнили 13 новых реанимобилей

Фото: дума Югры, соцсеть "ВКонтакте"

Медицинский автопарк региона пополнился 13 реанимобилями. Новые машины укомплектованы более расширенным списком оборудования, предназначенным для оказания экстренной помощи: дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором, аппарат искусственной вентиляции лёгких, портативный компрессорный ингалятор, вакуумный иммобилизационный матрас, а также противошоковый костюм и многое другое. Кроме того, в автомобиле имеются различные наборы: реанимационный, акушерский, для эндогенных отравлений и травм различной степени тяжести.

Один из реанимобилей отправился в Нижневартовск на городскую станцию скорой медицинской помощи. Еще три машины переданы Центру медицины катастроф.

Остальные 9 «карет скорой помощи» продолжают ждать своего места. Одну «неотложку» планируется передать в Сургут городской клинической станции скорой медицинской помощи, остальные – Центру медицины катастроф, которые будут распределены между подразделениями.

Стоит добавить, что последнее серьезное обновление было в 2018 году. Тогда в Югру привезли 165 специальных автомобилей и медицинской техники.