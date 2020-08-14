Жители Нефтеюганска смогут записаться на прием к узким специалистам и пройти лечение в стационаре

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На протяжении пяти месяцев силы всех врачей окружной клинической больницы имени В.И. Яцкив были брошены на борьбу с коронавирусом. В последние недели ситуация стала стабилизироваться, а число поступающих ковид-пациентов уменьшилось. В связи с этим было принято решение о начале работы учреждения в плановом режиме.

-С начала августа возобновили работу амбулаторного звена – теперь снова можно записаться на плановый прием к узким специалистам. Также нефтеюганцы могут получить справки и направления на санаторно-курортное лечение. Возобновляем и плановое лечение пациентов в условиях стационара, - рассказал главный врач Дмитрий Мальцев.

Возобновление работы станет происходить постепенно. Первое время поток пациентов будет небольшим. Осенью ожидается рост обращений по поводу плановой госпитализации.

Тем пациентам, у кого есть показания для лечения в стационаре, по-прежнему следует обращаться к терапевту или узкому специалисту, чтобы получить направление. При этом, помимо основных обследований в амбулаторном звене, больному назначат анализ на COVID-19.

В случае экстренной госпитализации пациента помещают в специально организованное обсервационное отделение, где он должен пройти тестирование.