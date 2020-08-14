С начала года в Югре произошло 90 «пьяных» аварий Фото: pixabay.com

Проблема нетрезвых водителей является одной из самых важных, касающихся безопасности дорожного движения в регионе. Зачастую такие ДТП приводят к страшным последствиям, включая серьёзные травмы и гибель людей.

Так, за 7 месяцев на дорогах Югры произошло 90 аварий с участием водителей, употреблявших алкоголь - 20 человек скончались и 131 получили увечья.

Одно из последних таких происшествий случилось в Нефтеюганском районе, где 27-летний водитель «Хендай», находясь в состоянии опьянения, съехал с дороги, в результате чего двое пассажиров иномарки погибли.

Только за последние сутки были задержаны три водителя, управлявшие транспортом в состоянии опьянения, а 4 - за отказ от медицинского освидетельствования,

Госавтоинспекция призывает граждан не пить за рулём и обращать внимание на тех, кто это сделал, разумеется сообщив в ГИБДД.