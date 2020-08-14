Нижневартовская школа №13 обновила мебель и подключилась к ресурсам Президентской библиотеки

Фото: администрация города Нефтеюганска, соцсеть «ВКонтакте»

Нижневартовская школа №13 на совесть подготовилась к новому учебному году.

Для двенадцати кабинетов начальных классов и трёх старших закупили новую мебель. Сейчас процесс сборки находится в стадии завершения.

Размер парт и стульев можно регулировать, учитывая возраст детей.

Также в каждом помещении поменяли «конторки доктора Базарного». Это специальное учебное место для смены деятельности при выполнении письменных работ.

-В этом году, несмотря на пандемию, в школе успели выполнить большой объём работ. Пожарная сигнализация теперь соответствует всем требованиям, увеличено количество кнопок экстренного реагирования в каждой рекреации. Стало больше громкоговорителей. На втором и третьем этажах заменено освещение, - рассказала заместитель директора Ольга Соболева.

Ещё один важный этап подготовки - подключение школы к электронным ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина. Для этого в читальном зале установили специальный сервер, закупили 24 компьютера и выделили канал связи.

Кроме того, за лето на территории учебного заведения убрали старый забор и установили новый.