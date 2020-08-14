Для ремонта Нжневартовских дорог применяют передовые технологии

Фото: официальный Нижневартовск, соцсеть «ВКонтакте»

В Нижневартовске продолжает действовать проект «Безопасные и качественные автодороги», в рамках которого городские магистрали приводят в порядок. Также для этого используют передовые технологии.

Один из таких объектов - участок по улице Маршала Жукова протяженностью 160 метров.

Во время его ремонта разметка наносилась с использованием горячего и холодного пластика. Специалисты отмечают, что такое разделение полотна прослужить в шесть раз дольше, чем краска. Кроме того, эта технология позволяет сделать линии на асфальте более заметными. В смесь добавляются стеклошарики, в которых отражается свет автомобильных фар в темное время суток.

Ещё одно новшество – это щебеночно-мастичный асфальтобетон, который входит в реестр новых и наилучших технологий РосдорНИИ. Специалисты отмечают, что на дорогах с использованием этого покрытия колеи появляется позже, чем на традиционном асфальтобетоне.