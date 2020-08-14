В Нягани судебный пристав списал огромный долг своего друга перед банком

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Следственный комитет Нягани возбудил уголовное дело в отношении судебного пристава. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

Сотрудники выяснили, что 30 сентября 2019 года мужчина вынес постановление, которое освобождало его друга от уплаты долга по кредиту. Затем он отправил документ в банк, рассчитывая на благоприятный исход, но просчитался.

Получив подозрительную бумагу, служба безопасности решила проверить её законность, а также причину, по которой должник обратился в правоохранительные органы. Как они и ожидали, решение оказалось неправомерным.

Накануне следственный комитет России совместно с сотрудниками ФСБ по Тюменской области и управлением федеральной службы судебных приставов провели обыск дома и на рабочем месте злоумышленника, изъяв служебную документацию.

Расследование уголовного дела продолжается.