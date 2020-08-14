«Дождались»: Югра переходит ко второму этапу снятия ограничений

Можно будет посидеть в кафе, сходить в фитнес-клуб или отвести ребёнка на кружок Фото: pixabay.com

С 17 августа в регионе начнут работать организации и ИП, торгующие непродовольственными товарами, при этом магазин должен иметь отдельный вход, а площадь - не более 800 квадратных метров. Также в помещении на 4 «квадратах» может находиться только один человек.

Организации высшего и дополнительного образования возобновят свою деятельность для индивидуальных занятий с детьми.

Разрешаются совместные занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе, но с соблюдением социальной дистанции не менее 5 метров.

Те, кому больше нравится заниматься в зале, могут посетить любимый фитнес-клуб. Однако вы должны быть единственным человеком на ближайших 4 квадратных метрах. В бассейнах действуют практически те же правила - 5 квадратных метров на одного человека.

Также допускаются организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, но без привлечения зрителей.

На радость детям в регион заработают организации дополнительного образования, а это значит - ребята смогут посещать кружки и секции, как они это делали раньше.

А на радость взрослым открываются общепиты. Отдохнуть за столиком можно будет лишь в тех заведениях, которые смогут обслуживать клиентов на открытом воздухе. Социальная дистанция должна ровняться 1,5 метрам. Собираться большими компаниями запрещено. Одновременно за столом могут находиться только два человека или члены одной семьи.

Также снимается запрет на оказание стоматологических услуг.

Ознакомиться с документом можно на едином официальном сайте государственных органов Югры.