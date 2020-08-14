Погода в Югре на 14 июля: прохладно и дождь

Погода в Югрее на 14 августа Фото: pixabay.com

В регионе ожидается переменная облачность. По восточным районам кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура ночью +3...+8, по востоку +12...+17, днём +13...+18, по востоку +22...+27.

Ханты-Мансийск: переменная облачность. Днем +16, ночью +10. Ветер 5-11 м/с.

Сургут: пасмурно, дождь. Днем +11, ночью +10. Ветер 6-13 м/с.

Нижневартовск: пасмурно, дождь, гроза. Днем +16, ночью +13. Ветер 5-10 м/с.

Нефтеюганск: пасмурно, дождь. Днем +13, ночью +10. Ветер 7-13 м/с.

Когалым: пасмурно, небольшой дождь. Днем +12, ночью +10. Ветер 7-12 м/с.