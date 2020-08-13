Дорога, которая свяжет Сургут с Тюменским трактом, может быть построена раньше срока

Фото: Вадим Шувалов, соцсеть "ВКонтакте"

Строительство дороги 5 «З» идет с опережением графика. Информацию об этом сообщил Вадим Шувалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сегодня глава региона лично осмотрел ход работ и пообщался с представителями подрядной организации. По плану, соединение улицы Крылова с Тюменским трактом должно произойти в сентябре следующего года.

Одновременно со строительством идёт укладка инженерных сетей: водопровода, канализации и электричества. Таким образом, улица станет не просто дорогой, а основным объектом при возведении новых микрорайонов.

В дальнейшем западную часть города ждут большие изменения. Тюменский тракт соединится с улицей Киртбая, а внутри Грибоедовской развязки построят автовокзал.

-Как вы знаете, строительство качественных новых дорог – одна из главных целей администрации. В этом году мы уже предусмотрели рекордное финансирование дорожных работ – 1,5 миллиарда рублей. Постараемся и дальше не снижать темп, - сообщил глава города.