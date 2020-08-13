Деревянные дома Кондинского района проверили на пожарную безопасность

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В посёлке Междуреченский прошла проверка многоквартирных деревянных домов. Сотрудники МЧС посмотрели состояние путей эвакуации и проводку в местах общего пользования, а также узнали - соблюдают ли жильцы требования пожарной безопасности.

Обнаружив в подъездах детские коляски, велосипеды и коробки, инспекторы заставили владельцев убрать их к себе в квартиры.

Спасатели разъяснили, что загромождение лестничных клеток может серьёзно замедлить доступ пожарных к очагу возгорания и затруднить процесс эвакуации людей.

При дальнейшем осмотре было выяснено, что многие жильцы используют лестничные пролёты как место для курения, тем самым повышая риски возникновения пожара. На этот раз инспекторы решили не штрафовать курильщиков, а обойтись устным предупреждением.

Также сотрудники ведомства осмотрели некоторые квартиры и дали хозяевам рекомендации по устранению нарушений пожарной безопасности, если такие были выявлены.

В конце спасатели вручили жильцам специальные памятки с алгоритмом действий при пожаре и номерами телефонов экстренных служб.